Турецкий экспорт установил рекорд

2 июл. 15:10

В минувшем июне объем экспорта Турции стал самым высоким за всю историю, пишет Anadolu.

В минувшем июне экспорт страны составил рекордные $23,4 млрд.

"Объем экспорта Турции за июнь 2022 года составил $23,4 млрд, что выше показателя аналогичного месяца прошлого года на 18,5%. Объем экспорта за июнь стал самым высоким месячным показателем поставок за рубеж за всю историю Турции", - сообщил в субботу министр торговли республики Мехмет Муш.

Министр добавил, что тенденция роста экспорта, начавшаяся в 2021 году, сохраняется и в текущем году, "что не может не вызывать удовлетворение".

За первое полугодие 2022 года объем экспорта Турции составил $126 млрд, добавил Муш.

Также в июне вырос турецкий импорт - на 40%, до $31,6 млрд, из них $8,1 млрд пришлись на закупку страной энергоносителей.