Россия и Иран обсудили переговоры вокруг СВПД

2 июл. 14:54

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и его иранский коллега Али Багери Кяни в пятницу обсудили аспекты переговорного процесса, направленного на восстановление СВПД.

Как сообщает МИД России, состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам переговорного процесса, направленного на восстановление полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), «в том числе с учетом результатов недавно состоявшихся в Дохе непрямых контактов представителей Вашингтона и Тегерана при посредничестве Европейской внешнеполитической службы".

"Участники российско-иранской встречи выразили приверженность сохранению СВПД, подчеркнули отсутствие альтернативы продолжению многосторонних усилий по реанимированию "ядерной сделки" в соответствии с параметрами, закрепленными в резолюции СБ ООН 2231, без "довесков" и изъятий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Сергей Рябков и Али Багери Кяни условились о продолжении контактов и дальнейшей тесной координации по данной тематике.