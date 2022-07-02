Винер-Усманова: недружественные страны не удивили решением по членству РФ в спортивных организациях

2 июл. 14:42

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что заявление министров спорта 33 стран с требованием приостановить членство России и Беларуси в спортивных организациях, а также запретить этим странам трансляции международных соревнований было ожидаемым.

"Это недружественные нам страны, этого и следовало ожидать, вот и все, ничего нового мы не узнали. Совершенно не удивили. Подписали и подписали, это их мнение. Причем давнишнее", - рассказала она ТАСС.

Соответствующее заявление подписали США, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея, Япония, Норвегия, Канада, а также 25 стран ЕС (за исключением Болгарии и Венгрии).

По словам главы Минспорта РФ Олега Матыцина, данное заявление носит дискриминационный характер.