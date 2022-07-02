Психолог рассказала, как готовить детей к школе с пяти лет

2 июл. 14:11

Подготовку детей к школе лучше начинать с возраста 5-5,5 лет и делать это постепенно, считает преподаватель кафедры "Педагогическая психология имени профессора Гуружапова" факультета "Психология образования" Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Маргарита Тюхтина, пишет Агентство городских новостей "Москва".

Подготовка должна быть плавной, с элементами игры. Психолог назвала три компонента готовности ребенка к школе: интеллектуальный, личностный и социально-психологический.

"У ребенка должны быть базовые знания о себе, своих родителях, своем месте жительства. С будущим первоклассником важно вместе читать, обсуждать прочитанное, анализируя содержание. Для того, чтобы развивать умение выражать свою точку зрения, можно использовать вопрос "Почему?". Следует проявлять интерес к мнению ребенка", - заявила специалист.

Также важно, чтобы ребенок умел считать в прямом и обратном порядке в пределах 10. "Можно развивать базовые умения классифицировать и сравнивать предметы, умение назвать некоторых перелетных птиц, различать диких и домашних животных, основные признаки времен года", - продолжила Тюхтина.

У ребенка должен быть навык умения взаимодействовать как с детьми, так и с взрослыми, важно знание норм и правил поведения, свободное владение родным языком.

По словам психолога, желание "хочу в школу" часто появляется у ребенка на фоне отношения его семьи к предстоящему событию.