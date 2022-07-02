Церковное озеро в Геленджике вернулось в собственность государства

2 июл. 13:52

Арбитражный суд Краснодарского края постановил перевести Церковное озеро из частной собственности в собственность государства, пишет "Коммерсантъ".

Право собственности ООО "Спецмонтажтехнология" ("СМТ") на водохранилище Левая Церковная Щель (Церковное озеро) в Геленджике оспорило межрегиональное управление Росимущества.

Церковное озеро было создано 30 лет назад на русле ручья, который является притоком реки Мезыбь, оно предназначалось для орошения угодий совхоза "Дивноморский", который прекратил существование в 2013 году.

Во время засухи в 2020 году глава Геленджика Алексей Богодистов отмечал, что озеро как жизненно важный ресурс должно принадлежать городу.