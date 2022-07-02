Рогозин: первый пуск "Союза-5" может быть отложен из-за Казахстана

2 июл. 13:40

Если казахстанская сторона задержит наземные работы по проекту "Байтерек", первый пуск перспективной ракеты-носителя "Союз-5" может быть отложен на 2024 год, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Сейчас первый старт "Союза-5" запланирован на четвертый квартал 2023 года. "Ракета будет готова к концу 2023 года, как мы и планировали. Если казахстанская сторона задерживает часть своих работ, это означает, что пуск уйдет на 2024 год", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Рогозин сказал, что в настоящее время проводятся динамические и статические испытания топливных баков, отдельных систем ракеты.

Он добавил, что финансирование Россией создания нового ракетно-космического комплекса "Союз-5" повышенного среднего класса превышает 60 млрд рублей.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". На этой неделе министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин сообщил, что сроки начала строительства немного сдвигаются.