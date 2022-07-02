Названы популярные у россиян в июле зарубежные направления

2 июл. 13:21

Агрегатор Aviasales сообщил ТАСС, в какие города граждане России чаще всего бронировали билеты на июль.

За пределами страны самыми популярными направлениями оказались Ереван, Стамбул и Анталья. "Ереван занял седьмое место в рейтинге самых бронируемых направлений на июль - 2,9% всех купленных авиабилетов через Aviasales приходится на столицу Армении. Средний чек на авиабилеты туда - обратно на одного человека в Ереван в июле - 26 054 рублей", - отметили в пресс-службе.

В топ-10 популярных июльских направлений также вошли Стамбул и Анталья.

Главным внутренним направлением остается Сочи - на него приходится 17% от всех купленных билетов. Средний чек за перелет в одну сторону - 16,4 тыс рублей.

Также в июле россияне планируют отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Махачкалу, Минводы и Казань.