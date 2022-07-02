Ночное землетрясение в Иране стерло деревню с лица земли

2 июл. 13:05

Минувшей ночью на юге Ирана случилось мощное землетрясение, оно привело к полному разрушению села Саехош в провинции Хормозган.

Губернатор провинции Мехти Дусти рассказал, что в настоящее время жители села размещаются в больших палатках. Шаги по восстановлению села должны быть предприняты в ближайшие несколько месяцев.

Землетрясение магнитудой 6,1 имело серию афтершоков, самый мощный из них - магнитудой 6,3. Эпицентр подземных толчков находился в 101 км к северо-западу от города Бендер-Аббас, очаг залегал на глубине 10 км.

В результате погибли пять человек, пострадали 44, из них 22 госпитализированы.