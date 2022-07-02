Новые гостиницы в России освободят от НДС на пять лет

2 июл. 12:37

Согласно постановлению председателя правительства Михаила Мишустина, утверждены правила ведения реестра объектов туристической индустрии, от налога на добавленную стоимость (НДС) на ближайшие пять лет освобождаются отели, начавшие работать с начала этого года.

"В реестр попадут гостиницы и другие объекты размещения, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции", - сообщает пресс-служба правительства. Перечень объектов туристической индустрии будет сформирован в электронном виде, отвечать за него будет Ростуризм.

В марте 2022 года нулевой НДС был введен для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты.