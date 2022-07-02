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Новые гостиницы в России освободят от НДС на пять лет

Новые гостиницы в России освободят от НДС на пять лет

Согласно постановлению председателя правительства Михаила Мишустина, утверждены правила ведения реестра объектов туристической индустрии, от налога на добавленную стоимость (НДС) на ближайшие пять лет освобождаются отели, начавшие работать с начала этого года.

"В реестр попадут гостиницы и другие объекты размещения, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции", - сообщает пресс-служба правительства. Перечень объектов туристической индустрии будет сформирован в электронном виде, отвечать за него будет Ростуризм.

В марте 2022 года нулевой НДС был введен для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты.

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