Международный депозитарий заблокировал счет Росбанка

2 июл. 12:14

Международный депозитарий Clearstream с 1 июля заблокировал корреспондентский счет Росбанка, теперь банк не может получать доходы по ценным бумагам, выпущенным не в России, пишет Frank Media.

Блокировка была произведена после введения санкций против основного акционера Росбанка Владимира Потанина.

Владелец холдинга "Интеррос" и крупнейший бенефициар ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин в мае выкупил Росбанк у уходящей с российского рынка французской группы Societe Generale. Лондон ввел санкции против бизнесмена 29 июня. На завершение операций с Росбанком дается месяц - до 30 июля.

Британские власти указывают на то, что Росбанк ведет бизнес в финансовом секторе РФ, представляющем стратегическую важность для правительства РФ.