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Участники Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения посещают освобожденные территории Азербайджана

Участники Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения посещают освобожденные территории Азербайджана

Визит участников Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана начался 2 июля.

Двухдневная Бакинская конференция на тему "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития" проходила в азербайджанской столице 30 июня и 1 июля. На открытии конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика продолжит борьбу против несправедливости, нарушения международного права, а также избирательного подхода к различным конфликтам и дискриминации.

Участие в Бакинской конференции приняли парламентские делегации более чем из 40 стран, а также представители 9 международных парламентских организаций. В состав делегаций вошли председатели парламентов 15 стран.

По итогам конференции были выбраны председатель Парламентской сети Движения неприсоединения - им стала председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова, заместители председателя Парламентской сети, утверждены логотип и флаг. «Уверена, что вопросы, отраженные в Бакинской декларации, будут успешно реализованы. Дальнейшее развитие Парламентской сети поможет нам перейти на новый этап, наше сотрудничество будет расширяться», - заявила Сахиба Гафарова, закрывая мероприятие.

Сегодня делегаты посещают города Физули и Шушу, знакомятся с проводимыми на освобожденных территориях работами по строительству и благоустройству.

Участники Бакинской конференции уже посетили Физулинский международный аэропорт, осмотрели руины города. В Шуше члены делегации ознакомятся с историческими достопримечательностями, а также увидят, как идет восстановление культурной столицы Азербайджана.

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