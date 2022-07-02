Участники Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения посещают освобожденные территории Азербайджана

2 июл. 12:22

Визит участников Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана начался 2 июля.

Двухдневная Бакинская конференция на тему "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития" проходила в азербайджанской столице 30 июня и 1 июля. На открытии конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика продолжит борьбу против несправедливости, нарушения международного права, а также избирательного подхода к различным конфликтам и дискриминации.

Участие в Бакинской конференции приняли парламентские делегации более чем из 40 стран, а также представители 9 международных парламентских организаций. В состав делегаций вошли председатели парламентов 15 стран.

По итогам конференции были выбраны председатель Парламентской сети Движения неприсоединения - им стала председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова, заместители председателя Парламентской сети, утверждены логотип и флаг. «Уверена, что вопросы, отраженные в Бакинской декларации, будут успешно реализованы. Дальнейшее развитие Парламентской сети поможет нам перейти на новый этап, наше сотрудничество будет расширяться», - заявила Сахиба Гафарова, закрывая мероприятие.

Сегодня делегаты посещают города Физули и Шушу, знакомятся с проводимыми на освобожденных территориях работами по строительству и благоустройству.

Участники Бакинской конференции уже посетили Физулинский международный аэропорт, осмотрели руины города. В Шуше члены делегации ознакомятся с историческими достопримечательностями, а также увидят, как идет восстановление культурной столицы Азербайджана.