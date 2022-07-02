Переезд в Турцию для россиян осложнился

2 июл. 11:55

В ближайшее время, россияне желающие приехать в Турцию на длительный срок, столкнутся со сложностями с арендой и покупкой жилья, а также с получением вида на жительство, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на экспертов.

Согласно решению миграционного управления Турции, с 1 июля вводится запрет на проживание более 20% иностранцев в том числе в районах, популярных у россиян. В список вошли: часть районов Фатих, Шишли, Эссенюрт и Бейоглу в Стамбуле; Кестель, Махмутлар, Авсалар и Лиман в Анталии и Алании; районы Коннак, Борова и Торбалы в Измире. Теперь в этих районах нельзя получить вид на жительство на основании аренды или покупки недвижимости.

В настоящее время в данных районах до 38% населения составляют мигранты, это привело как к недовольству местного населения, так и к росту цен на жилье, сообщил политолог, эксперт Российского совета по международным делам Мирильяс Агаев.

Эксперты считают, что вскоре цены на недвижимость в еще открытых для мигрантов районах могут вырасти в разы.