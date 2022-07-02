За сутки в России выявили 3,3 тыс новых случаев коронавируса

2 июл. 11:39

За минувшие сутки в России выявили 3 285 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 396, в Санкт-Петербурге - 257, в Подмосковье - 249. В Краснодарском крае - 73, в Ставропольском крае - 65, в Крыму - 21, в Дагестане - 6, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 19, в Ингушетии - 4, в Северной Осетии - 5.

Общее число инфицированных в России достигло 18 436 679.

Госпитализированы за сутки 1 112 человек. Выздоровели 3 488 пациентов, за все время - 17 865 093.

Умер за сутки 51 человек, с начала пандемии - 381 216.