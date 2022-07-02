В ООН напомнили талибам об обещаниях в отношении прав и свобод женщин в Афганистане

2 июл. 11:22

Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет призвала движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) выполнять данные ранее обещания в отношении прав женщин в Афганистане.

"В Афганистане сейчас происходит стремительный откат на десятилетия назад в осуществлении этих прав по всем направлениям", - отметила она.

По словам Бачелет, "мы видим прогрессирующее исключение женщин и девочек из общественной сферы и институционализированное, систематическое угнетение".

Она подчеркивает необходимость дать женщинам свободу передвижения без сопровождения мужчины, обеспечить женщинам доступ к занятости, установить твердую дату открытия средних школ для 1,2 млн девочек, отказаться от обязательного покрытия лица.

"В условиях экономического кризиса вклад женщин в экономическую деятельность незаменим, что само по себе требует доступа к образованию, свободы передвижения и защиты от насилия", - подчеркнула верховный комиссар ООН.