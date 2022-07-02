ВОЗ: в Европе утроилось число случаев заражения оспой обезьян

2 июл. 11:13

За последние две недели в странах Европы ускорился рост заболеваемости оспой обезьян. Как сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, число случаев заражений оспой обезьян утроилось, пишет Associated Press.

Всего в 51 стране мира подтверждено свыше 5 тыс случаев заражения, из них около 90% приходится на страны Европы, заявил Клюге. В регионе болезнь зафиксирована в 31 стране. По словам Клюге, 99% заболевших - мужчины.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что риск появление вируса в России высок. "На региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев", - предупредила она, пишет РИА Новости.