Илон Маск и папа Римский обсудили будущее человечества

2 июл. 10:57

Американский миллиардер Илон Маск рассказал, что встретился с папой римским Франциском.

Как сообщил предприниматель в Twitter, встреча была для него "большой честью". Маск также опубликовал фотографию, на которой запечатлены он сам, папа Римский и четверо детей Маска.

Частный визит продлился 40 минут, пишет итальянская газета La Repubblica. Встреча проходила в Доме святой Марфы в Ватикане, где расположены личные апартаменты понтифика.

Илон Маск и папа Римский обсудили "проблемы окружающей среды и будущее человечества".