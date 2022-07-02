Еще 12 станций метро появятся в новой Москве

2 июл. 10:44

В ближайшие годы новая Москва прирастет станциями метро, об этом говорится на портале мэра столицы Сергея Собянина.

"В ТиНАО в ближайшие годы планируют открыть 12 станций метро", - сообщает мэр.

За минувшие 10 лет в ТиНАО было построено 8 станций метро. "Мы продолжаем эту работу - в настоящее время на Троицкой и Калининско-Солнцевской линиях строится шесть новых станций: "Потапово", "Пыхтино", "Тютчевская", "Мамыри", "Бачуринская" и "Коммунарка", - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Второй этап строительства Троицкой линии метро включает еще шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".