Мощное землетрясение случилось в Иране, погибли пятеро

2 июл. 10:20

Минувшей ночью в Иране в южной провинции Хормозган было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 по местным данным, 6,0 по данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По предварительным оценкам, погибли пять человек, еще 44 пострадали. Как сообщил официальный представитель Организации скорой медицинской помощи Ирана Моджтаба Халеди, 22 пострадавших госпитализированы, еще 22 получили медицинскую помощь на месте.

Сообщается, что за первым толчком последовали афтершоки, самый мощный из которых оценивается в 6,3. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.