Диетолог перечислила главные витамины для похудения

2 июл. 4:34

Абсолютно все витамины играют важную роль в обеспечении нормальной работы всего организма, сообщила врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова, уточнив, что в вопросе похудения наибольшую роль играют витамины D, B и C.

"Витамин D возглавил рейтинг не случайно, ведь он участвует в синтезе мужских и женских половых гормонов, которые регулируют интенсивность метаболических процессов в нашем организме. Низкое содержание витамина D может привести к снижению активности, настроения и либидо с одновременным усилением аппетита", - сказал она, отметив, что вряд ли это поспособствует похудению.

На втором месте – витамины группы B. По словам диетолога, они являются важнейшими катализаторами окисления жира, ускоряют процесс жиросжигания во время тренировок, а также контролируют передачу нейромышечных и межнейронных связей. При этом витамины группы B не накапливаются, поэтому они должны поступать в организм каждый день, пишут "Известия".

Кроме того, важен для похудения также витамин С, который выполняет в организме функцию синтеза коллагена и также способствует снижению веса.