"Аэрофлот" связал Сочи и Махачкалу ежедневными прямыми рейсами

1 июл. 23:54

Российская авиакомпания "Аэрофлот" начала осуществлять регулярное сообщение из Махачкалы в Сочи, об этом рассказали в пресс-службе аэропорта дагестанской столицы.

"Первый рейс авиакомпании "Аэрофлот" на самолете Airbus 320 вылетел из Сочи в Махачкалу. Самолет приземлился в 20:14 в махачкалинском аэропорту", - цитирует сообщение ТАСС.

Время вылета обратного рейса - 22:30.

Самолеты между Сочи и Махачкалой будут летать ежедневно, время полета - 1 час 20 минут. Стоимость билетов начинается от двух тысяч рублей.