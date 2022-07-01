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Власти США озвучили список товаров из России, на которые повышена пошлина

Власти США озвучили список товаров из России, на которые повышена пошлина

Вашингтон опубликовал список из 570 российских товаров, на которые с конца месяца будут действовать повышенные импортные пошлины в 35%. Он размещен на сайте документов американского правительства США.

"Продукция из Российской Федерации... должна облагаться 35% пошлиной", - цитирует документ РИА Новости.

В список попали свыше 500 наименований, включая минералы, продукцию из древесины, металлов и оборудования.

В то же время, в перечне нет российского палладия, платины и титана, а также части продукции из чугуна и никеля.

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