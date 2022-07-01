Власти США озвучили список товаров из России, на которые повышена пошлина

1 июл. 23:32

Вашингтон опубликовал список из 570 российских товаров, на которые с конца месяца будут действовать повышенные импортные пошлины в 35%. Он размещен на сайте документов американского правительства США.

"Продукция из Российской Федерации... должна облагаться 35% пошлиной", - цитирует документ РИА Новости.

В список попали свыше 500 наименований, включая минералы, продукцию из древесины, металлов и оборудования.

В то же время, в перечне нет российского палладия, платины и титана, а также части продукции из чугуна и никеля.