Балет "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова покажут в Государственном Кремлевском дворце

2 июл. 8:38

В Москве на сцене Государственного Кремлевского дворца 3 июля пройдет показ балета "Тысяча и одна ночь" выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, такое сообщение опубликовано на сайте ГКД.

Его представят артисты театра "Кремлевский балет", посвятив выступление выдающимся деятелям азербайджанской культуры.

"Хореограф-постановщик - основатель театра "Кремлевский балет" Андрей Петров сочинил хореографическую сказку, красочную феерию, в основе которой гармоничное сочетание образной музыки и классической хореографии. Сценограф спектакля, выдающийся художник Таир Салахов (1928–2021 годы) создал мощные декорации в свойственной ему особой благородной манере, где стройность линий соседствует с контрастностью и сочностью цвета", - отметили во дворце.

Напомним, балет "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова был создан в 1979 году по мотивам сказок "Тысячи и одной ночи", авторы либретто - Наиля Назирова, Максуд и Рустам Ибрагимбековы.