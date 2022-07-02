Саудовская Аравия балансирует между РФ и США

По словам источников, знакомых с вопросом, призыв Саудовской Аравии к более быстрому увеличению нефтяного производства в рамках ОПЕК+ был обеспечен за счет дипломатии за закрытыми дверями. Это было необходимо, чтобы убедить Россию поддержать решение, принятое в связи с призывами США увеличить поставки, утверждает Reuters.

На встрече 2 июня группа ОПЕК+ согласовала увеличение производства. Решение было одобрено администрацией американского президента Джо Байдена, который в этом месяце впервые после вступления в должность посетит Саудовскую Аравию. Закулисная дипломатия, о которой два источника рассказали Reuters, говорит о том, что Эр-Рияд пытается балансировать, старались наладить напряженные отношения с США и поддерживая нефтяной альянс с Россией, к которому королевство стремилось многие десятилетия. ”США оказывали давление, - сказал один из источников, который, как и другие, просил не называть его имени, имея в виду увеличение добычи членами ОПЕК+, согласованное на встрече 2 июня. - Саудовцам нужно было сверить часы с Россией, и Москва не стала возражать”.

Второй источник из ОПЕК+ подтвердил, что Эр-Рияд провел консультации с Москвой в условиях усиливающегося давления со стороны Америки и других западных государств, которые ввели санкции после начавшейся в феврале российской спецоперации на Украине. Байден, который в рамках своего турне по Ближнему Востоку (13-16 июля) посетит Саудовскую Аравию, находится под давлением демократов, требующих, чтобы Эр-Рияд выгнал Москву из ОПЕК+, представленную добывающими странами, Россией и их союзниками. Но тогда Саудовской Аравии придется положить конец многолетним усилиям по привлечению России в картель. ОПЕК+ была создана в 2016 году, но Эр-Рияд стремился наладить партнерство между двумя крупнейшими в мире нефтяными производителями еще задолго до этого.

”Очень важно удержать Россию в ОПЕК+”, - сказал один из делегатов картеля Reuters, подтверждая предположения аналитиков, которые считают, что Саудовская Аравия хочет сотрудничать с Россией, чтобы усилить свое влияние на нефтяном рынке, а не по политическим причинам. Источник, которому известно отношение российской стороны к вопросу, считает, что Москва выигрывает от участия в ОПЕК+ в период, когда Запад стремится изолировать Россию за спецоперацию на Украине. ”Саудовцам выгодны высокие цены, а России нужна гарантированная поддержка ОПЕК+ в нынешних обстоятельствах, - говорит источник. - Никому не нужен коллапс на рынке”.

”Довольно тесные” отношения с Россией

Во время своего визита Байден планирует встретиться с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, фактическим лидером королевства, чьи отношения с американским президентом остаются напряженными по ряду причин - от убийства саудовского журналиста в Турции до войны в Йемене. Байден также встретится и с другими лидерами Персидского залива.

По словам российского источника, отношения между российским президентом Владимиром Путиным и Мухаммедом ибн Салманом ”довольно тесные”. Источник из ОПЕК+ сказал, что производственная политика картеля всегда основывалась на консенсусе между всеми членами альянса, и решение увеличить добычу, принятое 2 июня, как заявили представители группы после встречи, - ответ на усиление мировой экономической активности и перспектив увеличения производительности НПЗ после сезонного техобслуживания.

Посетив в июне российский экономический форум, министр энергетики Саудовской Аравии, Абдул-Азиз ибн Салман назвал российско-саудовские отношения такими же хорошими ”как погода в Эр-Рияде”. Новак заявил, что Москва, возможно, продолжит сотрудничество в рамках ОПЕК+ и после 2022 года.

Попытки Саудовской Аравии привлечь Россию к участию в ОПЕК начали предприниматься в 2001 году. Реализация устремлений произошла в 2016 году, когда была создана ОПЕК+, в рамках которой стороны согласовали производственные сокращения с целью увеличения нефтяных цен.

В очередной раз группа согласовала рекордное сокращение добычи в 2020 году, когда пандемия ослабила спрос и привела к резкому падению стоимости нефти. Соглашение 2020 года было поддержано бывшим президентом США Дональдом Трампом. Сокращения 2020 года прекратят действовать в августе 2022 года. Падение российской добычи в связи с западными санкциями вызывает вопросы о будущем формате сотрудничества.

Второй российский источник рассказал, что работа ОПЕК+ едва ли претерпит изменения до промежуточных выборов в США, которые состоятся в ноябре. Вполне вероятно, что республиканцы получат большинство в Палате представителей, которую сейчас контролируют демократы Байдена. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в июне назвал партнерство в рамках ОПЕК+ ”приютом и маяком стабильности в условиях геополитической турбулентности”. Россию он не упомянул.

Наблюдатель за деятельностью ОПЕК Гэри Росс сказал: ”Саудовская Аравия, которая 20 лет пыталась привлечь Россию к управлению нефтяным рынком, не собирается отказываться от важнейшего партнерства”.