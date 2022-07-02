Экс-игрок "Арсенала": Аршавин – великий футболист

2 июл. 6:33

Бывший футболист "Арсенала" и "Реала" Эммануэль Адебайор назвал экс-одноклубника Андрея Аршавина великим футболистом.

"Аршавин – отличный игрок. Он великий, невероятный футболист. Расслабленный игрок, который никогда не чувствует давления. Я пытался давать ему советы, мы были довольно близки в "Арсенале". У него есть талант создавать моменты из ничего, - приводит его слова Sports.ru.

Адебайор отметил, что Аршавин всегда был сконцентрирован в центральных матчах и много тренировался, играя на одинаково высоком уровне.

"Он талантливый игрок. Если вы забиваете четыре гола "Ливерпулю" на "Энфилде" – это самое сложное, что может быть в футболе. И этот невысокий человек смог сделать это. Он был особенным игроков", – подчеркнул футболист.