Кубань оккупируют азиатские божьи коровки

1 июл. 23:43

Краснодарский край стал объектом нашествия "импортных" божьих коровок - это инвазивный азиатский вид насекомых, активно захватывающий территории, рассказал заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев.

"Это не наш вид, это вид, который был зафиксирован в Сочи в 2012 году, а до этого в Европе в 2001-м. Это вид азиатский, называется он "арлекин", еще его называют "гармония". По всей видимости, в 2012 году этот жук попал к нам на юг вместе с посадочным материалом, как многие другие виды. И как все инвазивные виды, инвайдеры, он дает вот такую вспышкообразную численность", - рассказал Туниев, передает РИА Новости.

Новые божьи коровки могут покусывать, или быть в некоторой степени опасны для аллергиков, но в целом большой угрозы растениям и здоровью человека не несут. Их опасность заключается в другом - они вытесняют местных насекомых, поскольку питаются теми же кормами.

"При этом они создают не только конкурирующую среду, базу для наших видов, они питаются теми же кормами, могут их тоже подъедать. В этом плане они, конечно, вызывают определенные опасения. В первую очередь, в плане биоразнообразия наших местных видов", - заключил ученый.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о нашествии божьих коровок в Анапе. По словам пользователей, насекомых можно встретить повсюду.