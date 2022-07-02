Инфляция в еврозоне бьет рекорды из-за цен на энергоносители

В июне рекордные цены на энергоносители привели к тому, что уровень инфляции в странах, использующих единую европейскую валюту, вырос до 8,6% в ежегодном исчислении. Последствия кризиса на Украине и экономический конфликт между Россией и Западной Европой продолжают ощущаться, пишет New York Times. По данным, опубликованным в пятницу Евростатом, почти в половине из 19 стран еврозоны годовая инфляция достигла двузначного показателя. Общий показатель - рекордный с момента создания евро в 1999 году.

Многие государства еврозоны зависят от России как источника ископаемого топлива, необходимого для обогрева домов и поддержания экономики. Однако объемы энергоресурсов, в частности газа, поступающие в Европу из России, снизились почти в половину с начала российской спецоперации на Украине. В результате цены выросли до небывалых уровней, а европейские правительства отчаянно пытаются найти альтернативные источники.

Последние инфляционные данные подкрепят решение Европейского центрального банка по увеличению процентных ставок впервые более чем за десятилетие на встрече, которая состоится через три недели. Ставки будут еще раз увеличены ближе к концу года из-за опасений, что риски устойчиво высокой инфляции усугубят перспективы и без того замедляющегося экономического роста.

Во всех странах еврозоны ситуации разные. Тогда как в Германии и Нидерландах в июне инфляция выросла незначительно, Испания установила рекорд: двузначный уровень не наблюдался в стране с 1985 года. Для трех балтийских стран северо-восточной Европы - Латвии, Литвы и Эстонии - высокие цены сохранятся на протяжении нескольких месяцев. Несмотря на имеющиеся различия, все европейские государства ощущают на себе последствия увеличения стоимости энергоресурсов, которые подорожали на 41,9% в ежегодном исчислении, что в три раза больше, чем в предыдущем году. Цены на продукты питания выросли на 8,9%, что также представляет собой значительный скачок. Экономисты прогнозируют, что более высокие цены приведут к тому, что работники будут требовать увеличения зарплат, что еще больше усилит инфляцию и ускорит принятие решения по ключевым ставкам. Однако последствия коронавируса в сочетании с кризисом на Украине осложняют прогнозы.

Матеуш Урбан, экономист из Oxford Economics пишет в отчете, что в июне, возможно, наблюдался пик инфляции в еврозоне, и ”темпы роста цен постепенно начнут замедляться в течение 2022 года”. Однако Керстин Бернот и Марсель Фрацшер из Немецкого института экономических исследований отмечают, что ”совершенно неизвестно, какими будут экономическая ситуация и инфляция в еврозоне в ближайшие месяцы”.

Прибалтика

В Эстонии ежегодный уровень инфляции составляет 22%. Это самый высокий показатель в еврозоне. За Эстонией следуют ее соседи по Балтийскому морю: Латвия (19%) и Литва (20,5%). У всех трёх стран недостаточно внутренних энергетических ресурсов. Стремясь найти замену российским энергоносителям, они столкнулись с крайне высокими ценами на спотовых рынках.

Франция

В отличие от Прибалтики, у Франции нет проблем с энергоресурсами, и в результате уровень инфляции остается относительно низким - 6,5%. Хотя в последнее время несколько ядерных реакторов были выведены из эксплуатации, страна в целом менее зависима от ископаемого топлива, что спасло ее от наихудших последствий российской спецоперации на Украине.

Испания

Впервые с 1985 года инфляция в Испании представлена двузначным числом. Основная причина - высокие цены на энергию, однако подорожание продуктов питания тоже сыграло свою роль. Правительство в Мадриде одобрило пакет помощи в размере $ 9,45 млрд, включая субсидии для транспортного сектора. Налоги на энергию были сокращены на 80%, чтобы помочь уязвимым домохозяйствам справиться в сложной ситуации.

Германия

Инфляция в Германии в июне составила 8,2% в годовом исчислении, снизившись с 8,7%, зафиксированных месяцем ранее. Аналитики связывают падение инфляции с правительственными программами, в том числе призывами к использованию общественного транспорта с месячным проездным стоимостью € 9, а также сокращением высокого налога на энергию. Однако, по их мнению, тенденция не сохранится. ”По нашему мнению, до сих пор нет никаких убедительных признаков того, что устойчивая растущая инфляция в ближайшее время сойдет на нет”, - сообщил Deutsche Bank в аналитической заметке, обвиняя в нынешней ситуации проблемы с поставками и давление энергетических цен.

Словакия

Многие страны особенно уязвимы перед лицом последствий кризиса на Украине, учитывая, что их цепочки поставок и энергетические потребности связаны с Россией. Словакия, где инфляция составила 12,5%, яркий тому пример. Почти 90% природного газа и две трети нефти страна импортировала из России, а теперь столкнулась с высокими ценам на энергию из других стран. Нарушение цепочек поставок отрицательно повлияло на автомобильную промышленность - главную отрасль производства в стране.

Ирландия

В Ирландии инфляция выросла до 9,6%. В очередной раз главный фактор роста - высокие цены на энергию. В прошлом месяце тысячи жителей страны вышли на улицы, чтобы выразить свой протест в связи с ростом цен.