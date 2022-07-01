В Краснодаре заработали школы здоровья

1 июл. 23:14

В Краснодаре при краевом Центре общественного здоровья и медицинской профилактики начали работу школы здоровья для населения, - сообщили в пресс-службе учреждения.

"Мы открыли группы медицинского консультирования населения, чтобы повышать уровень информированности граждан по вопросам профилактики заболеваний и повышения качества жизни. Принять участие в Школе здоровья может любой желающий", - цитирует собеседника "Интерфакс".

"Низкий уровень физической активности, эмоциональный стресс, курение, злоупотребление алкоголем и нездоровая еда - это главные факторы риска преждевременной смерти", - рассказал первым ученикам школ врач-методист "Центра общественного здоровья и медицинской профилактики" министерства здравоохранения Краснодарского края Александр Горячев.

Также посетители узнали о порядке прохождения плановых медосмотров и диспансеризации, - рассказали в краевом Центре общественного здоровья.