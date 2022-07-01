Мишустин подписал постановление о выходе РФ из ряда соглашений Совета Европы

1 июл. 22:56

Россия прекращает участие в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правительство одобряет предложение МИД РФ, согласованное с другими министерствами, о прекращении с 16 марта текущего года участия РФ в ряде частичных и расширенных частичных соглашений Совета Европы.

Речь идет о следующих соглашениях: группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям; частичное соглашение 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право; частичное открытое соглашении СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.

Кроме того, в списке Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ; Европейская аудиовизуальная обсерватория; расширенное частичное соглашение по спорту СЕ; расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах СЕ; расширенное частичное соглашение СЕ "Обсерватория по преподаванию истории в Европе".