В Анкаре подтвердили достижение договоренностей на встрече спецпредставителей Турции и Армении в Вене

МИД Турции подтвердил достижение ряда договоренностей на встрече спецпредставителей Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, которая сегодня прошла сегодня в Вене.
Ранее об итогах переговорах рассказали в МИД Армении.
В турецком внешнеполитическом ведомстве указали, что Анкара и Ереван договорились открыть сухопутную границу для граждан третьих стран, а также запустить прямые грузовые авиаперевозки, передает "Анадолу".
Кроме того, спецпредставители в Вене также подчеркнули свое согласие на реализацию процесса нормализации без предусловий.