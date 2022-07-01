В Анкаре подтвердили достижение договоренностей на встрече спецпредставителей Турции и Армении в Вене

1 июл. 21:36

МИД Турции подтвердил достижение ряда договоренностей на встрече спецпредставителей Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, которая сегодня прошла сегодня в Вене.

Ранее об итогах переговорах рассказали в МИД Армении.

В турецком внешнеполитическом ведомстве указали, что Анкара и Ереван договорились открыть сухопутную границу для граждан третьих стран, а также запустить прямые грузовые авиаперевозки, передает "Анадолу".

Кроме того, спецпредставители в Вене также подчеркнули свое согласие на реализацию процесса нормализации без предусловий.