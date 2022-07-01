Владикавказ может принять фестиваль музыки памяти Арно Бабаджаняна

1 июл. 22:29

Фестиваль музыки памяти Арно Бабаджаняна с участием прославленных военных оркестров России в этом году может пройти в Северной Осетии, - стало известно на встрече главы республики Сергея Меняйло с президентом международного фонда памяти Арно Бабаджаняна, сыном известного советского композитора Араиком Бабаджаняном.

"Темой обсуждения стала возможность проведения во Владикавказе Фестиваля музыки Арно Бабаджаняна, в котором планируется участие прославленных военных оркестров России и исполнителей из Северной Осетии", - говорится в сообщении главы и правительства республики, передает ТАСС.

"Следующее крупное мероприятие мы предлагаем провести в Северной Осетии - на земле, которая дала нашей стране так много героев, богатой своей ратной историей, приурочив его к 80-летию окончания Битвы за Кавказ", - сказал Араик Бабаджанян.

Глава республики поддержал предложение и отметил, что проведение фестиваля стало доброй традицией в России, которая несет содержательный, воспитательный, патриотический характер не только для старшего, но и для молодого поколения, для которого немаловажно сегодня расти на хорошей музыке.

Напомним, Фестиваль музыки Арно Бабаджаняна ежегодно проходит с 1991 года, уже традиционно в нем принимают участие военные оркестры России и Армении.