Северо-Кавказский институт будет готовить специалистов современного искусства

1 июл. 22:14

Уже этой осенью в столице Кабардино-Балкарии заработает Центр креативных практик на базе Северо-Кавказского государственного института искусств, - сообщил начальник отдела молодежной и информационной политики института Артем Челикин.

"Центр начнет работу в сентябре 2022 года, реализация проекта осуществляется при финансовой поддержке Минкультуры РФ. Стать резидентами центра креативных практик смогут все желающие. Целевая аудитория - независимые авторы творческих проектов. Безусловно, студенты вуза смогут наравне со сторонними резидентами воспользоваться услугами центра", - цитирует собеседника ТАСС.

До конца 2022 года Центром будет реализовано около 20 творческих инициатив - это разработка и создание креативного продукта полного цикла от идеи до реализации.

В центре будет вестись профессиональная разработка аудиовизуальных решений для проектов в области современного искусства, а его техническое оснащение позволит авторам творческих проектов проводить съемку, последующий монтаж и цветокоррекцию материала любой аудиовизуальной продукции, в том числе фильмов (игровых и документальных), видеоуроков, а также актерских визиток, коммерческих рекламных роликов и видеоклипов.