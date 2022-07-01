В двух районах Северной Осетии заработают собственные молочно-товарные фермы

1 июл. 21:48

В Моздокском и Правобережном районах Северной Осетии будут построены молочно-товарные фермы крупного рогатого скота.

"Проектом предполагается строительство двух молочно-товарных ферм мощностью 5 760 голов КРС, организация откорма быков и собственной системы воспроизводства стада за счет выращивания собственных нетелей, создание комбикормового завода и собственных мощностей зернохранения", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Проект реализует ООО "Алания-Молоко", открытие агрохолдинга позволит создать более 300 новых рабочих мест.

Сроки завершения строительства пока неизвестны.