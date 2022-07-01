В Северной Осетии построят новый фармзавод

1 июл. 21:33

Уже до конца 2024 года в Алагирском районе Северной Осетии заработает фармацевтический завод, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания совета по инвестициям под председательством руководителя региона Сергея Меняйло.

"Промышленная медицинская компания "ПМК-ФАРМА" представила ходатайство о строительстве фармацевтического завода на территории Алагирского района. Согласно проекту, продукцией предприятия являются инфузионные растворы и концентраты", - говорится в сообщении.

По словам представителя медицинской компании Зарины Козаевой, на данном этапе реализации проекта уже частично приобретено производственное оборудование, заключены договоренности с контрагентами о монтаже оборудования и запуске производства, обучении персонала на уже действующем подобном предприятии в Армении. Общая стоимость проекта составляет 985,1 млн. рублей.

Строительство планируется завершить к 2024 году.