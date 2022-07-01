Дагестан будет сотрудничать с Беларусью в промышленности и торговле

1 июл. 21:15

Дагестан и Беларусь утвердили план мероприятий по развитию сотрудничества на ближайшие два года - документ об этом сегодня на форуме регионов России и Беларуси подписали председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

"В городе Гродно в рамках форума регионов двух стран состоялось подписание Плана мероприятий на 2022-2024 годы по реализации Соглашения между Правительством Республики Дагестан РФ и Правительством Республики", - говорится в сообщении пресс-службы правительства, передает ТАСС.

Планом предполагается сотрудничество в сферах промышленного производства и торговли, архитектуры и строительства, легкой промышленности, деревопереработки, науки и образования, культуры, межконфессиональных и межнациональных отношений.