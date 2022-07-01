Запад требует исключения из международных федераций российских и белорусских спортсменов

1 июл. 20:45

Ряд стран выступают против трансляций спортивных соревнований на территории России и Беларуси, - заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

Бортничук представил подготовленное Польшей заявление ответственных за вопросы спорта министров стран ЕС и других государств Запада, отметив, что заявление уже подписали представители 25 стран ЕС, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады, - передает РИА Новости.

Заявление касается "ограничений, которыми должны быть объяты спортсмены из России и Беларуси в контексте всего того, что в последние месяцы происходит на Украине", а сделать его решили "в связи с тем, что имеют место случаи таких решений, как, например, в бобслее и скелетоне, которые могут открыть двери для возвращения российских федераций, российских и белорусских спортсменов в мировой спорт".

В документе требуют "приостановить членство спортивных федераций России и Беларуси в международных федерациях".

"Мы требуем исключения представителей России и Белоруссии из управляющих органов международных федераций, а также приостановки телевизионной трансляции международных спортивных событий на территориях России и Белоруссии", - добавил Бортничук.