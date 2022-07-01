В МВД Узбекистана сообщили о незаконной акции протеста в Нукусе

1 июл. 20:16

Незаконная акция протеста прошла сегодня в Нукусе - столице автономной республики Каракалпакстан, такое сообщение распространила информационная служба МВД Узбекистана.

"Первого июля, начиная примерно с 15.00 (13.00 мск), некоторые граждане Каракалпакстана в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по городу Нукус, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию", - цитирует его РИА Новости.

Для недопущения нарушений общественного порядка и пресечения правонарушений на территории дехканского рынка были использованы силы и средства правоохранителей.

В данный момент общественный порядок восстановлен, людям разъясняют недопустимость нарушений законодательства, их обращения рассматриваются в установленном порядке.