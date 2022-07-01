Египет ждет разрешения США на экспорт газа в Ливан

Египет готов снова начать поставки природного газа в Ливан через Сирию. 21 июня между тремя странами было подписано соглашение, согласно которому Египет, Ливан и Сирия договорились экспортировать 650 млн кубометров природного газа по арабскому газопроводу ежегодно. Но по условиям Всемирного банка, Ливан сможет получать египетский газ только после одобрения США, чтобы Египет не затронули санкции, введенные против сирийского правительства, пишет Al-Monitor.

По условиям соглашения Египет будет прокачивать газ по трубопроводу для снабжения ливанской электростанции Дейр-Аммар, расположенной на севере страны. Этого количества удет хватать для выработки 450 МВт электроэнергии, что позволит увеличить энергоснабжение городов и населенных пунктов на 4 часа в сутки. В прошлом по Арабскому газопроводу осуществлялись поставки египетского газа в Ливан, но несколько лет назад трубопровод был перекрыт.

Официальный представитель Миннефти Египта Хамди Абдель Азиз пояснил в интервью Al-Monitor, что трубопровод протяженностью 1200 км проходит из Египта в Иорданию, а затем из Сирии в Ливан. Первый участок трубопровода тянется от египетского Аль-Ариша до иорданской Акабы. На этом этапе в 2003 году начались поставки природного газа из Египта в Иорданию. Второй участок соединяет Акабу и район Эль-Рехаб, который находится в 30 км от иорданско-сирийской границы. Поставки газа в северную часть Иордании начались в феврале 2006 года. Третий сегмент трубопровода протяженностью 30 км идет из Иордании до района Джабер в Сирии, этот участок был завершен в 2008 году. По четвертому участку трубопровода, который простирается от сирийского Джабера до Ливана, египетский природный газ начали поставлять в Ливан в ноябре 2009 года и перестали в 2011 году.

Комментируя текущую ситуацию в Сирии, Абдель Азиз пояснил, что обсуждается возможность сирийской газовой сети поставлять газ в Ливан, что является обязательным требованием. Соглашения по ценам и коммерческим условиям будут достигнуты после получения согласия США на экспорт египетского газа в Ливан за счет финансирования Всемирного банка. Текущие процедуры проходят при отсутствии каких-либо возражений со стороны Вашингтона.

Профессор экономики Йомн Эль-Хамаки из каирского Университета Айн-Шамс сказал, что соглашение поможет нарастить экспорт газа из Египта. Сейчас правительство страны движется к заключению соглашений по экспорту трубопроводного газа и сжиженного природного газа, в том числе с ЕС и некоторыми арабскими странами. Профессор сказала, что в Ливане наблюдается серьезная нехватка источников энергии и инфраструктурных проектов, а экспорт египетского газа в Ливан поддержит арабскую экономическую интеграцию и укрепит отношения с Ливаном. По ее словам, подписание экспортного соглашения задерживается лишь из-за американских санкций в отношении Сирии.

Представитель Госдепартамента США в начале этого месяца сообщил, что администрация президента Джо Байдена еще не приняла окончательного решения о том, будет ли это соглашение идти в разрез с санкциями в отношении Сирии.

Помимо египетского газа, Ливан рассчитывает на отдельное соглашение по импорту электроэнергии из Иордании. На этом соглашении основывается план правительства Ливана по закрытию дефицита государственной электроэнергетической компании.

Всемирный банк обязался предоставить кредиты по обоим соглашениям при условии, что правительство Ливана проведет необходимые реформы в электроэнергетическом секторе, что привело к возникновению государственного долга в десятки миллиардов долларов. Кабинет министров Ливана утвердил план реформирования электроэнергетического сектора в марте 2022 года, но еще не реализовал его.

Ливанский политолог Майкл Авад сказал, что энергетический кризис обошелся стране более чем в $60 млрд за последние 20 лет. В результате государственная энергетическая компания Ливана Electricite du Liban дает электричество всего на несколько часов в день. "Граждане вынуждены прибегать к генераторам, чтобы пользоваться электричеством, на что малообеспеченным работникам не хватает денег. Ливанцы давно привыкли к регулярным отключениям электроэнергии по нескольку часов в день в Бейруте и на более длительное время в других районах, где государственные электростанции не в состоянии удовлетворить потребности населения", - добавил аналитик.