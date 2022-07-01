СМИ: Украина попросила Турцию задержать российский сухогруз

1 июл. 20:16

Киев потребовал у Анкары задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России, которое якобы перевозит украинское зерно из Бердянска, - передает агентство Рейтер со ссылкой на украинского чиновника и документ.

"Украина попросила Турцию задержать и арестовать сухогруз под российским флагом "Жибек жолы", перевозящий груз украинского зерна, вывезенного из оккупированного Россией порта Бердянск", - передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Как сообщил чиновник из украинского МИД, на судне якобы находится около 4,5 тыс т зерна из Бердянска. В свою очередь в письме офиса генпрокурора Украины в Минюст Турции от 30 июня говорится, что судно с 7 тыс т груза якобы направляется в турецкий город Карасу.

Ранее сегодня казахстанская компания KTZ Express заявила, что ТОО KTZ Express Shipping (владелец судна "Жибек жолы") еще в октябре 2021 года заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией ООО "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022 года, а затем "Грин-Лайн" в свою очередь заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU.