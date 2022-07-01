Рабочий электростанции погиб в результате несчастного случая в Павлодарской области

1 июл. 19:58

Рабочий стал жертвой несчастного случая в котлотурбинном цехе Аксуской электростанции в Павлодарской области, такое сообщение распространила компания ERG Service.

"В котельном отделении котлотурбинного цеха Аксуской электростанции произошел несчастный случай, повлекший гибель сотрудника ТОО "ERG Service" - слесаря по ремонту котельных и пылеприготовительных цехов", - цитирует его Sputnik Казахстан.

О трагедии сообщили в госорганы, ведется расследование.

Коллектив и руководство компании приносят глубокие соболезнования родным и близким мужчины. Компания предоставит семье всю необходимую помощь.