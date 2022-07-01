Кобахидзе: оппозиция идет против рекомендаций Еврокомиссии

1 июл. 19:47

Организаторы оппозиционной акции протеста 3 июля действуют вопреки рекомендациям Еврокомиссии, фактически усиливая поляризацию, об этом сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", депутат Ираклий Кобахидзе.

"У них нет никакого ресурса. Безусловно, они попытаются усилить поляризацию. С первых минут они идут против рекомендации борьбы с поляризацией, выдвинутой Еврокомиссией, но у них нет никаких ресурсов, чтобы усилить поляризацию в грузинской политике", - цитирует его Sputnik Грузия.

Что касается правящей партии, то "Мечта" уже представила план по выполнению всех условий для получения статуса кандидата в члены Евросоюза до конца года.