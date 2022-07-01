Курбайн-байрам в Ингушетии будут праздновать три дня

1 июл. 19:47

Власти Ингушетии объявили понедельник, 11 июля, выходным днем в связи с мусульманским праздником жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам), - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В связи с празднованием Ид аль-Адха в Ингушетии 11 июля 2022 года объявлен нерабочим (праздничным) днем. Таким образом, учитывая, что мусульманский праздник жертвоприношения празднуется три дня, с 9 по 11 июля, а первые два выпадают на субботу и воскресенье, дополнительный выходной жителям республики предоставляется в понедельник", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечается на десятый день 12 месяца мусульманского лунного календаря и знаменует завершение хаджа, паломничества мусульман в Мекку. Богослужение в этот день традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, а кульминацией праздника становится принесение в жертву животных.