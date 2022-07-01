Расчет экспортных пошлин на зерно, масло и шрот будет проводиться в рублях

1 июл. 19:29

Расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в РФ будет осуществляться в рублях, - следует из постановления правительства РФ, опубликованного на портале правовой информации.

Базовая цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы составляет теперь 15 тыс рублей за тонну, на ячмень, кукурузу и шрот - 13 875 рублей, на подсолнечное масло - 82,5 тыс рублей. В формуле применяется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры, - говорится в документе, передает РИА Новости.

Также постановление продлевает на один год - до 31 августа 2023 года - срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника.