Лайнеры "Аэрофлота" начали летать из Москвы в Назрань

1 июл. 19:16

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сегодня возобновила авиаперелеты по маршруту Москва-Назрань-Москва, сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Магас".

"Рады сообщить, что авиакомпания "Аэрофлот" возобновила прямые регулярные рейсы по маршруту Москва-Назрань-Москва на комфортабельных лайнерах Airbus320", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, ранее директор аэропорта "Магас" Магомед Цуров сообщал, что существующего рейса в Москву, который выполняет авиакомпания "Победа", региону недостаточно, и власти республики обратились в "Аэрофлот" для возобновления полетов.