В МИД России прокомментировали остановку "Северного потока" на техобслуживание

1 июл. 19:15

Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал остановку газопровода "Северный поток" на техническое обслуживание, соответствующее заявление он сделал на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Какое политическое объяснение, если все турбины, которые стоят на наших газопроводах, находятся под санкциями?" - цитирует дипломата ТАСС.

Замминистра пояснил, что властям Евросоюза стоило предусмотреть последствия санкций, прежде всего в секторах, связанных с критической энергоструктурой.

Грушко добавил, что странам, согласившимся на санкции и в то же время критически зависимым от российского газа, нужно было "подумать пять раз".