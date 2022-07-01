Ставрополье перевыполнило план по курортному сбору

1 июл. 18:59

Ставрополье вложило в развитие курортов Кавказских Минеральных Вод за первые пять месяцев этого года более 100 млн рублей благодаря курортному сбору, такое сообщение распространила пресс-служба губернатора края.

"За январь-май этого года благодаря механизму курортного сбора в развитие курортов Кавминвод было вложено свыше 107 млн рублей, что на 5% выше плановых показателей", - цитирует его "Интерфакс".

В общей сложности за время существования курортного сбора с 2019 года объем поступлений превысил 1 млрд рублей.