Эрдоган рассказал, что может заставить Турцию вернуться к первоначальной позиции по расширению НАТО

1 июл. 19:02

Турция может вернуться к первоначальной позиции по расширению НАТО, если Швеция и Финляндия попытаются затянуть реализацию взятых на себя обязательств или лицемерить.

"Пусть в этом никто не сомневается", - цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Он также подчеркнул, что приглашение в НАТО еще не означает принятия в ряды организации.

Напомним, 28 июня на саммите НАТО в Мадриде Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс. По итогам встречи представители трех стран подписали меморандум, учитывающий требования Анкары в сфере безопасности, включая контроль за торговлей оружием и борьбу с терроризмом.