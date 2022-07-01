Рубинян и Кылыч договорились обеспечить пересечение сухопутной границы для граждан третьих стран

1 июл. 18:38

Спецпредставители Армении и Турции Рубен Рубинян и Сердар Кылыч достигли ряда договоренностей на встрече в Вене.

Как сообщает Sptunik Армения, дипломаты договорились в максимально сжатые сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной границы Армении и Турции для граждан третьих стран.

Кроме того, Рубинян и Кылыч договорились максимально быстро запустить прямые воздушные грузоперевозки между двумя странами.

Спецпредставители обсудили и другие возможные конкретные шаги для достижения конечной цели, которая заключается в полноценной нормализации отношений.

Участники переговоров вновь подтвердили договоренность продолжать процесс урегулирования без предусловий.