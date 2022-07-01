В Новой Москве на средства инвесторов построят 76 социальных объектов

1 июл. 18:28

В ближайшие несколько лет инвесторы построят в Москве 76 социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на присоединенных территориях столицы за счет средств инвесторов планируется построить 69 школ и детских садов, а также 7 поликлиник.

Заммэра также рассказал, что с момента вхождения в состав Москвы как за счет города, так и за счет инвесторов в новых округах построили 70 детских садов, 31 школа и 19 объектов здравоохранения, передает "Интерфакс".