Глава Туапсинского района Кубани ушел в отставку

1 июл. 18:27

Сегодня на 59-й сессии Совета депутатов Туапсинского района народные избранники утвердили досрочную отставку главы района Виталия Мазнинова.

Мазнинов ушел по собственному желанию. Временно исполняющего обязанности главы пока не выбрали, а конкурс кандидатов на пост главы района объявят в ближайшее время, - рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района, передает портал Юга.ру.

Виталий Мазнинов возглавил район в феврале 2020 года. Чиновник обещал масштабную модернизацию ЖКХ, развитие северных поселений, санаторно-курортного комплекса и социальной сферы.