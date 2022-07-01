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Антикоронавирусные ограничения снимают в Ингушетии

Антикоронавирусные ограничения снимают в Ингушетии

В Ингушетии отменены антикоронавирусные ограничения, рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"У нас наблюдается устойчивое снижение эпидемического процесса. За последние сутки зарегистрировано всего четыре новых случая, и такая тенденция к снижению сохраняется уже несколько месяцев", - цитирует его "Интерфакс".

В то же время, сообщил глава региона, угроза роста заболеваемости не исчезла, и в случае необходимости ограничения могут быть восстановлены.

Калиматов подчеркнул, что система здравоохранения в Ингушетии готова в любой момент развернуть до тысячи коек, накоплен запас лекарственных препаратов на два-три месяца.

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